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Общество ,  
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СК завел дело после ранения женщины из пистолета на юго-западе Москвы

Следственные органы в Москве завели уголовное дело после того, как на юго-западе столицы мужчина ранил из пистолета свою бывшую супругу, затем скрылся с места преступления. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Москве.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия).

По данным следствия, инцидент произошел 23 декабря. Находясь вблизи жилого дома на Беловежской улице, мужчина выстрелил голову своей бывшей супруге, с которой он находился в конфликтных отношениях. В результате женщину госпитализировали в одну из столичных больниц для оказания медицинской помощи. Следователи принимают меры для задержания мужчины, открывшего стрельбу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

13 декабря неизвестные открыли стрельбу из окна автомобиля Maybach. Инцидент произошел вечером на Тверской улице. Впоследствии неизвестные скрылись с места происшествия, однако спустя два дня столичные полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу. Задержанным оказался 37-летний житель Москвы. По словам мужчины, он хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет, для чего сделал три выстрела в воздух с заднего сиденья своего автомобиля. Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК России).

Москва стрельба Следственный комитет по Москве уголовное дело
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