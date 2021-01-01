В Москве от коронавируса вылечились еще 5,5 тыс. человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 5508 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб.

За весь период от коронавирусной инфекции вылечились 588 280 человек. Всего в столице, по данным на 23 декабря, зарегистрировали около 756,6 тыс. зараженных, из них 163 тыс. человек находятся в стадии заболевания.

За последние сутки умерли 76 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 10 689 человек.

Для предотвращения распространения коронавируса в Москве действует масочно-перчаточный режим в общественных места и транспорте, также запрещена работа общепита в ночное время, ограничено заполнение залов театров и кинотеатров, студенты учатся дистанционно.