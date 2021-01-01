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В Москве от коронавируса вылечились еще 5,5 тыс. человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 5508 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб.

За весь период от коронавирусной инфекции вылечились 588 280 человек. Всего в столице, по данным на 23 декабря, зарегистрировали около 756,6 тыс. зараженных, из них 163 тыс. человек находятся в стадии заболевания.

За последние сутки умерли 76 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 10 689 человек.

В России за сутки умерли 549 человек с коронавирусом
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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Для предотвращения распространения коронавируса в Москве действует масочно-перчаточный режим в общественных места и транспорте, также запрещена работа общепита в ночное время, ограничено заполнение залов театров и кинотеатров, студенты учатся дистанционно.

В Новый год в Москве не будет массовых гуляний, не работают традиционные базары и фестивали. В департаменте здравоохранения также посоветовали москвичам не приглашать аниматоров на празднование Нового года.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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