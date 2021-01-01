Губернатор Хабаровского края изменил решение о выходном дне 31 декабря

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение объявить 31 декабря в регионе выходным днем, последовав рекомендациям президента России Владимира Путина. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на заявление Дегтярева.

«Поступлю я в соответствии с рекомендацией президента. А скажу я то же самое, что говорил вчера. Объявление какого-либо дня выходным — прерогатива президента и председателя правительства. Губернатор не должен торопиться с такими заявлениями, потому что это действительно выглядит как самопиар. Президент оценивает весь объем информации по стране, он считает, что в нынешних условиях местная власть может взять на себя решение этого вопроса. И мы это сделаем. 31 декабря в Хабаровском крае будет выходным днем», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что в Новый год выходной будет так же, как, и 23 декабря. При этом Дегтярев добавил, что мужчины должны будут выполнить одно условие: в праздничный день они должны будут помогать своим супругам и матерям.

Ранее в ходе прямой линии с жителями региона Дегтярев назвал пиаром объявление 31 декабря выходным днем некоторыми губернаторами и предложил в последний день в году разрешить не работать женщинам. Тогда глава региона заявлял, что у него и у правительства края нет прав сделать 31 декабря выходным днем.

Дегтярев также посчитал несправедливым тот факт, если в этот день у работников администрации края будет выходной, а сотрудники предприятий пойдут на работу.

Впоследствии президент России Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным нельзя, но порекомендовал регионам принять соответствующее решение.

Глава государства отметил, что в течение следующего года нужно будет рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне.

Это не первый случай, когда главы российских регионов предлагают объявить 31 декабря выходным. Аналогичное решение было принято в прошлом году в нескольких субъектах России. В текущем году о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря уже сообщили главы более 30 регионов страны.