Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 75,46 (+0,11) Инвестиции, 23 дек, 13:29
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 91,98 (-0,09) Инвестиции, 23 дек, 13:29
Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 02:57 СМИ узнали об аллергии у медика после прививки вакциной Pfizer от COVID Общество, 02:55 СК завел дело после ранения женщины из пистолета на юго-западе Москвы Общество, 02:17 В Saxo Bank спрогнозировали падение цен на нефть из-за мутации COVID-19 Экономика, 01:57 «Победа» разъяснила случай с рассадкой матери и сына-инвалида в самолете Общество, 01:38 Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения Бизнес, 01:20 Курорты Сочи рассказали о мерах из-за коронавируса перед открытием сезона Общество, 01:00 Ефремов снова отказался от услуг одного из своих адвокатов Общество, 00:39 Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы Спорт, 00:14 Умерла пережившая теракт в Беслане директор школы Общество, 00:09 Опрос показал адаптацию бизнеса к последствиям пандемии Экономика, 00:01 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 23 дек, 23:59 Украинский телеканал наказали из-за показа пресс-конференции Путина Технологии и медиа, 23 дек, 23:56 Трамп отказался подписать документ с санкциями по «Северному потоку-2» Политика, 23 дек, 23:43
Общество ,  
0 

«Победа» разъяснила случай с рассадкой матери и сына-инвалида в самолете

Авиакомпания «Победа» провела служебную проверку инцидента на рейсе DP207, следовавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург, на борту которого для матери и ее сына-подростка ограниченными возможностями не были предоставлены соседние места в салоне самолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Как заявили в пресс-службе, женщина должна была заранее предупредить о том, что на борту лайнера будет лететь пассажир с ограниченными возможностями.

На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Авиакомпания сожалеет о сложившейся ситуации и обращает внимание, что с большим трепетом и уважением относится к людям с ограниченными возможностями любого возраста и в случае своевременного информирования всегда обеспечивает организацию сопровождения особого клиента на борт, предупреждает экипаж о необходимости дополнительной заботы и предоставляет соседнее место при наличии сопровождающего», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что на основании Воздушного кодекса России (статья 106.1) и Федеральных авиационных правил, клиент обязан сообщить авиакомпании об имеющихся ограничениях в момент заключения договора воздушной перевозки. В пресс-службе отметили, что при бронировании билета авиакомпания дополнительно информирует клиента о необходимости своевременного уведомления пассажиром компании любым удобным способом в том случае, если на борту лайнера будет находиться пассажир «с особыми потребностями».

В сообщении пресс-службы авиакомпании отмечается, что пассажирка Наталья Воробьева приобрела три билета с вылетом 11 декабря 2020 года по цене 1549 руб. на человека. При этом она отказалась от услуги выбора места стоимостью 149 руб., проигнорировав возможность и необходимость уведомления о перелете подростка с ограниченными возможностями.

«Таким образом, авиакомпания не имела никакой информации о клиенте с ограниченными возможностями и необходимости предоставить бесплатно соседние кресла», — пояснили в пресс-службе.

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить РБК Pro: от 18 и старше. Как строить карьеру в разные периоды жизни

В заявлении авиаперевозчика добавляется, что при регистрации в аэропорту предоставить места без оплаты невозможно, так как в целях снижения операционных затрат для предоставления всем клиентам минимальных цен на авиабилеты, большинство процессов автоматизировано, в том числе система регистрации, которая автоматически производит присвоение мест в самолете перед началом регистрации в аэропорту.

Отмечается, что у операторов авиакомпании нет возможности на стойках регистрации изменять номера мест по своему усмотрению без оплаты. При этом, несмотря на отсутствие предварительного уведомления, на регистрации клиентам были предложены бесплатные услуги по сопровождению в аэропорту и помощи в прохождении предполетных досмотров, пояснили в пресс-службе.

В авиакомпании также напомнили о необходимости внимательно внимательного подхода к подобным перелетам для их комфортного обеспечения, а также настоятельно рекомендовали своевременно сообщать авиаперевозчику о наличии клиентов с особыми потребностями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Победа» объяснила отмену закупки тренажеров для улыбок
Бизнес
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее в интервью «Коммерсанту» Наталья Воробьева сообщила, что 11 декабря она летела из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с двумя детьми, один из которых — ее 14-летний сын с аутизмом. Женщина пояснила, везла сына на консультацию в клинику по поводу предстоящей операции.

На борту самолета женщина снова попросила бортпроводников пересадить ее сына, однако они отказались это делать, даже когда другие пассажиры заметили особенное поведение мальчика и сами предложили поменяться с ним местами, сообщает «Коммерсантъ». То же самое повторилось на следующий день при обратном перелете.

Впоследствии женщина обратилась в столичную прокуратуру с требованием проверить законность действий авиакомпаний, включая «Победу», так как сотрудники отказались посадить ее рядом с 14-летним сыном, указав на то, что эта услуга платная. Женщина отказалась платить за услугу, сославшись на ст. 106.1 Воздушного кодекса, которая регулирует вопросы перевозки пассажиров с инвалидность. В ней говорится, что авиакомпания должна предоставить людям с инвалидностью услуги по их запросу. По словам женщины, перевозчик не учел ограниченные возможности ее ребенка и нарушил законодательство.

По факту инцидента 23 декабря Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

авиакомпания «Победа» авиарейс инвалид самолет новости
Материалы по теме
«Победа» запустила рейсы из Москвы в Москву
Общество
«Победа» отменила более 100 рейсов из-за ввода новой системы полетов
Бизнес
«Победа» сообщила о планах купить устройства «для безупречных улыбок»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter