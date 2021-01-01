«Победа» разъяснила случай с рассадкой матери и сына-инвалида в самолете

Авиакомпания «Победа» провела служебную проверку инцидента на рейсе DP207, следовавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург, на борту которого для матери и ее сына-подростка ограниченными возможностями не были предоставлены соседние места в салоне самолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Как заявили в пресс-службе, женщина должна была заранее предупредить о том, что на борту лайнера будет лететь пассажир с ограниченными возможностями.

«Авиакомпания сожалеет о сложившейся ситуации и обращает внимание, что с большим трепетом и уважением относится к людям с ограниченными возможностями любого возраста и в случае своевременного информирования всегда обеспечивает организацию сопровождения особого клиента на борт, предупреждает экипаж о необходимости дополнительной заботы и предоставляет соседнее место при наличии сопровождающего», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что на основании Воздушного кодекса России (статья 106.1) и Федеральных авиационных правил, клиент обязан сообщить авиакомпании об имеющихся ограничениях в момент заключения договора воздушной перевозки. В пресс-службе отметили, что при бронировании билета авиакомпания дополнительно информирует клиента о необходимости своевременного уведомления пассажиром компании любым удобным способом в том случае, если на борту лайнера будет находиться пассажир «с особыми потребностями».

В сообщении пресс-службы авиакомпании отмечается, что пассажирка Наталья Воробьева приобрела три билета с вылетом 11 декабря 2020 года по цене 1549 руб. на человека. При этом она отказалась от услуги выбора места стоимостью 149 руб., проигнорировав возможность и необходимость уведомления о перелете подростка с ограниченными возможностями.

«Таким образом, авиакомпания не имела никакой информации о клиенте с ограниченными возможностями и необходимости предоставить бесплатно соседние кресла», — пояснили в пресс-службе.

В заявлении авиаперевозчика добавляется, что при регистрации в аэропорту предоставить места без оплаты невозможно, так как в целях снижения операционных затрат для предоставления всем клиентам минимальных цен на авиабилеты, большинство процессов автоматизировано, в том числе система регистрации, которая автоматически производит присвоение мест в самолете перед началом регистрации в аэропорту.

Отмечается, что у операторов авиакомпании нет возможности на стойках регистрации изменять номера мест по своему усмотрению без оплаты. При этом, несмотря на отсутствие предварительного уведомления, на регистрации клиентам были предложены бесплатные услуги по сопровождению в аэропорту и помощи в прохождении предполетных досмотров, пояснили в пресс-службе.

В авиакомпании также напомнили о необходимости внимательно внимательного подхода к подобным перелетам для их комфортного обеспечения, а также настоятельно рекомендовали своевременно сообщать авиаперевозчику о наличии клиентов с особыми потребностями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Наталья Воробьева сообщила, что 11 декабря она летела из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с двумя детьми, один из которых — ее 14-летний сын с аутизмом. Женщина пояснила, везла сына на консультацию в клинику по поводу предстоящей операции.

На борту самолета женщина снова попросила бортпроводников пересадить ее сына, однако они отказались это делать, даже когда другие пассажиры заметили особенное поведение мальчика и сами предложили поменяться с ним местами, сообщает «Коммерсантъ». То же самое повторилось на следующий день при обратном перелете.

Впоследствии женщина обратилась в столичную прокуратуру с требованием проверить законность действий авиакомпаний, включая «Победу», так как сотрудники отказались посадить ее рядом с 14-летним сыном, указав на то, что эта услуга платная. Женщина отказалась платить за услугу, сославшись на ст. 106.1 Воздушного кодекса, которая регулирует вопросы перевозки пассажиров с инвалидность. В ней говорится, что авиакомпания должна предоставить людям с инвалидностью услуги по их запросу. По словам женщины, перевозчик не учел ограниченные возможности ее ребенка и нарушил законодательство.

По факту инцидента 23 декабря Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.