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«Победа» объяснила отмену закупки тренажеров для улыбок

«Аэрофлот» AFLT ₽59,2 +1,34% Купить
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для закупки приспособлений для тренировки улыбок проведение конкурса не требуется. Об этом РБК сообщили в авиакомпании «Победа».

«Мы решили провести закупку в несколько этапов. Первая партия тренажеров будет поставлена до конца года. Мы укладываемся в объем минимальной закупки, поэтому конкурс не нужен», — рассказал представитель лоукостера.

«Победа» сообщила о планах купить устройства «для безупречных улыбок»
Общество
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Накануне «Победа» приняла решение об отмене проведения закупки. Внимание на это обратило издание «Открытые медиа».

О том, что авиакомпания объявила конкурс на закупку для своей школы бортпроводников приспособления для тренировки улыбок, стало известно 16 октября. В компании отмечали, что «безупречная улыбка» является стандартом бортпроводника «Победы».

Всего планировалось закупить 3 тыс. приспособлений Silicone face slimmer на 540 тыс. руб.

бортпроводник новости авиакомпания «Победа»
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