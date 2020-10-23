«Победа» объяснила отмену закупки тренажеров для улыбок

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для закупки приспособлений для тренировки улыбок проведение конкурса не требуется. Об этом РБК сообщили в авиакомпании «Победа».

«Мы решили провести закупку в несколько этапов. Первая партия тренажеров будет поставлена до конца года. Мы укладываемся в объем минимальной закупки, поэтому конкурс не нужен», — рассказал представитель лоукостера.

Накануне «Победа» приняла решение об отмене проведения закупки. Внимание на это обратило издание «Открытые медиа».

О том, что авиакомпания объявила конкурс на закупку для своей школы бортпроводников приспособления для тренировки улыбок, стало известно 16 октября. В компании отмечали, что «безупречная улыбка» является стандартом бортпроводника «Победы».