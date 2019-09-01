В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные республиканского МВД.

Трехдневная вахта памяти началась 1 сентября в 09:15, после того как в здании бывшей школы №1 прозвенел звонок. В здании звучит траурная музыка. В спортивный зал, где боевики удерживали детей, люди несут цветы и свечи. Также в стенах разрушенного зала совершится заупокойная литургия.

В течение 1 сентября пройдут концерты в память о погибших, а в 20:00 во дворе школы №1 зажгут свечи.

На следующий день, 2 сентября, с 08:00 до 20:00 будет проходить возложение венков во дворе школы. Во вторник, 3 сентября, с 09:30 по 11:30 пройдет литургия, а в 13:05 будет объявлена минута молчания. В 13:20 на мемориальном кладбище пройдет крестный ход с портретами погибших.