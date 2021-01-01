Украинский телеканал наказали из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины по итогам проверки вынес предупреждение спутниковому телеканалу «НАШ» (ООО «НАШ 365») из-за трансляции в прямом эфире отрывка ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что телеканалу вынесли предупреждение «за ретрансляцию пропаганды России и антиукраинских высказываний».

По данным регулятора, 19 декабря 2019 года с 13:08 до 13:59 в прямом эфире транслировалась пресс-конференция президента России.

Кроме того, одновременно шла прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая сопровождалась титрами: «Нацкорпус перекрыл Крещатик с протестом».

Пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами Владимира Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени, отмечается в заявлении регулятора. В нацсовете добавили, что пресс-конференция не сопровождалась комментариями представителей этого телеканала или гостей студии после окончания прямой трансляции.

Согласно заявлению регулятора, в течение пресс-конференции «подавалась информация о борьбе России с мировым терроризмом, бесперспективности и нецелесообразности санкций мирового сообщества против России, достижения военно-промышленного комплекса России, создание новейших систем вооружений, научные, технологические и экономические достижения России, позиция правительства России в конфликтах в Сирии, Ливии, достижения социальной политики России, политика России в отношении русскоязычного населения, в частности части населения Украины, а также повышение уровня жизни российского населения».

В заявлении отмечается, что все эти темы освещались «с позиций президента и правительства Российской Федерации, а обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции».

Помимо прочего, эксперты нацсовета пришли к выводу, что в эфире телеканала не было озвучена позиция другой стороны. «Одним из критериев объективности информации в освещении вопросов, важных для демократического общества, является наличие различных точек зрения», — говорится в заявлении.

В регуляторе отметили, что в течение месяца телеканал «НАШ» обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.