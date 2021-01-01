Россия вернула Боснии подаренную Лаврову икону

Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Российская сторона передала в среду в посольство Боснии и Герцеговины (БиГ) в Москве икону Николая Чудотворца XVIII века, которую председатель президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову в ходе его визита в страну 14 декабря. Об этом сообщили в МИДе, передал ТАСС.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — сообщили в МИДе.

Ранее сербское информагентство Srna сообщило, что икона происходит из Луганска. Посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на этой территории икону. Киев считает образ культурным наследием Украины. Посольство попросило вернуть икону.

Прокуратура Боснии начала расследование для установления происхождения иконы. Пресс-служба Милорада Додика назвала информацию о том, что икона была украдена, клеветнической.