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Россия вернула Боснии подаренную Лаврову икону

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД / Global Look Press)

Российская сторона передала в среду в посольство Боснии и Герцеговины (БиГ) в Москве икону Николая Чудотворца XVIII века, которую председатель президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову в ходе его визита в страну 14 декабря. Об этом сообщили в МИДе, передал ТАСС.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — сообщили в МИДе.

Власти Боснии объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы
Политика
Сергей Лавров и Милорад Додик <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 354px; top: 67px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Ранее сербское информагентство Srna сообщило, что икона происходит из Луганска. Посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на этой территории икону. Киев считает образ культурным наследием Украины. Посольство попросило вернуть икону.

Прокуратура Боснии начала расследование для установления происхождения иконы. Пресс-служба Милорада Додика назвала информацию о том, что икона была украдена, клеветнической.

Сергей Лавров МИД России Босния и Герцеговина Украина
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