10 человек пострадали в результате взрыва в Балтиморе

Фото: Baltimore Fire / Twitter

Десять человек госпитализированы в результате взрыва с частичным обрушением крыши в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом со ссылкой на местных пожарных в своем Twitter сообщила корреспондент местного телеканала WBAL, которая находится на месте событий.

«По меньшей мере десять человек были доставлены в ближайшие больницы, девять — в критическом состоянии», — рассказала она, ссылаясь на данные пожарной службы города.

Пожарной службе удалось спасти двух рабочих, застрявших на строительных лесах.