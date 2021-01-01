Пандемия коронавируса , 23 дек, 14:29
0
Путин заявил о неизменности повестки развития страны из-за пандемии
Пандемия коронавируса и борьба с ней не отменяет повестки развития страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей. <...> Но все это не отменяет повестки развития», — сказал президент.
Материал дополняется