Путин заявил о неизменности повестки развития страны из-за пандемии

Пандемия коронавируса и борьба с ней не отменяет повестки развития страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей. <...> Но все это не отменяет повестки развития», — сказал президент.

Материал дополняется