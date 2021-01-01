ГИБДД назвала инициатора появления памятника инспектору на пне

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Идея создания установленного на пне памятника инспектору ГИБДД в Азове принадлежит сотрудникам отделения и Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО). Об этом РБК рассказал инспектор по пропаганде отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

Памятник установили в Азове Ростовской области, у здания отделения ГИБДД на улице Некрасова, сообщается в группе «Ростов главный — Новости Ростова-на-Дону» во «ВКонтакте». Он представляет собой фигурку инспектора со свистком и жезлом в руках. Ее установили на пне спиленного дерева.

«Скульптура хорошая, а реакция в соцсетях разная, как и отношение людей к службе ГИБДД, — добавил представитель инспекции. — Многие не любят соблюдать ПДД, много людей наказаны за нарушения ПДД, соответствующая реакция. Зато теперь легче найти ГИБДД города Азова».

18 декабря в городе Нововоронеж Воронежской области открыли памятник основательнице села Новая Аленовка. В соцсетях монумент раскритиковали, после чего администрация города приняла решение его демонтировать.