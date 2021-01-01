На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой

Фото: АГН «Москва»

На станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии из поезда высадили пассажиров, после чего несколько составов снизили скорость. Об этом РБК сообщили в службе московского метро. Сейчас движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком.

«На станции «Баррикадная» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции «Улица 1905 года». Состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала», — рассказали в пресс-службе.

После высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.

«Интерфакс» ранее сообщал, что около 9:30 на участке «Таганская» — «Кузнецкий мост» интервалы движения поездов доходили до четырех-пяти минут. Источник агентства указывал, что у одного из составов была зафиксирована неисправность датчика контроля дверей.