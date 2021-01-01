Актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусной инфекцией и находится дома на лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Она заболела [коронавирусом] на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении», — сказала Михайлова.

По ее словам, заболевание у актрисы протекает не в тяжелой форме, и Муравьеву, скорее всего, выпишут после новогодних праздников.

В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесли изменения. Спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, который должен был состояться 29 декабря, заменили на «Вишневый сад».