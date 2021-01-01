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Пандемия коронавируса ,  
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Актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актриса Ирина Муравьева заболела коронавирусной инфекцией и находится дома на лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Она заболела [коронавирусом] на прошлой неделе. Находится не в больнице, на домашнем лечении», — сказала Михайлова.

По ее словам, заболевание у актрисы протекает не в тяжелой форме, и Муравьеву, скорее всего, выпишут после новогодних праздников.

В связи с болезнью Муравьевой в афишу театра внесли изменения. Спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием, который должен был состояться 29 декабря, заменили на «Вишневый сад».

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Муравьева родилась в 1949 году. Она играла в десятках спектаклей и фильмов. Самые известные фильмы с ее участием — «Москва слезам не верит», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Артистка из Грибова». В 1994 году ей присвоили звание народной артистки России.

Ранее «Интерфакс» и «Комсомольская правда» сообщили, что коронавирусом заразились композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов. По информации изданий, их госпитализировали.

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