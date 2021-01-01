Песков ответил на вопрос о примере Байдена для Путина в вакцинации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский президент Владимир Путин является «мотором», который подталкивает все ведомства к продолжению массовой вакцинации в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей, именно он является таким мотором, который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам», — добавил он.

Отвечая на вопрос, не мотивирует ли Путина вакцинация избранного президента Джо Байдена сделать прививку публично, Песков ответил: «Абсолютно [нет]. Мы самодостаточная страна и у нас самодостаточный президент, с не меньшим опытом, чем у Байдена». По его словам, российский лидер Владимир Путин дал исчерпывающий комментарий относительно своей вакцинации на пресс-конференции.

«Я не являюсь пресс-секретарем господина Байдена, я являюсь пресс-секретарем Путина, наверное, поэтому лучше обратиться к пресс-секретарю господина Байдена, чтобы он рассказал, почему и что это означает», — добавил Песков.