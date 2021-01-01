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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав не увидел снижения числа пациентов с COVID-19 в острой фазе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России количество пациентов с COVID-19, у которых болезнь находится в активной фазе, пока не снижается. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается», — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что в регионах страны, где эффективно применяются ограничительные меры, ситуация находится под большим контролем. Он также добавил, что все региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения согласованы, их финансирование будет открыто 1 января.

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За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 28 776 человек. Также за сутки зарегистрировали 561 летальный исход от коронавируса, еще более 24,1 тыс. человек полностью выздоровели от инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что эпидемия коронавируса может завершиться уже к весне 2021 года. По ее словам, все зависит от того, как граждане будут соблюдать антикоронавирусные меры.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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