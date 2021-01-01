Минздрав не увидел снижения числа пациентов с COVID-19 в острой фазе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России количество пациентов с COVID-19, у которых болезнь находится в активной фазе, пока не снижается. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, его слова РБК передала пресс-служба ведомства.

«Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается», — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что в регионах страны, где эффективно применяются ограничительные меры, ситуация находится под большим контролем. Он также добавил, что все региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения согласованы, их финансирование будет открыто 1 января.

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 28 776 человек. Также за сутки зарегистрировали 561 летальный исход от коронавируса, еще более 24,1 тыс. человек полностью выздоровели от инфекции.