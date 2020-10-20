В Москве задержали изнасиловавшего клиентку таксиста

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи Главного управления Следственного комитета России задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании и грабеже девушки на юго-западе Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как сообщается на сайте управления СК, правоохранительные органы задержали 35-летнего уроженца Уфы. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 131 УК России (изнасилование), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 325 УК (похищение у гражданина паспорта).

Согласно указанным статьям, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы за изнасилование, до семи лет за грабеж, а также арест до трех месяцев за кражу паспорта.

По версии следствия, 18 октября мужчина, выполняя заказ одной из служб такси, напал на клиентку и изнасиловал ее. После этого он с применением насилия забрал личные вещи девушки, в том числе ее паспорт.