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В Москве задержали изнасиловавшего клиентку таксиста

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи Главного управления Следственного комитета России задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании и грабеже девушки на юго-западе Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как сообщается на сайте управления СК, правоохранительные органы задержали 35-летнего уроженца Уфы. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 131 УК России (изнасилование), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 325 УК (похищение у гражданина паспорта).

Согласно указанным статьям, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы за изнасилование, до семи лет за грабеж, а также арест до трех месяцев за кражу паспорта.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По версии следствия, 18 октября мужчина, выполняя заказ одной из служб такси, напал на клиентку и изнасиловал ее. После этого он с применением насилия забрал личные вещи девушки, в том числе ее паспорт.

По словам пресс-секретаря, в ближайшее время Черемушкинский районный суд назначит обвиняемому соответствующую меру пресечения.

В августе Зюзинский районный суд оправдал водителя такси, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки. По данным Telegram-канала Baza, таксист сначала признался в преступлении, однако позднее отказался от своих слов. После вынесения оправдательного приговора девушка заявила, что намерена обжаловать решение суда.

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