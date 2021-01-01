В России предложили возвращать малоимущим и пенсионерам НДС на продукты

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с предложением освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты российских пенсионеров и малоимущих граждан. Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщает RT.

По мнению Петунина, данную меру можно реализовать за счет автоматического возврата суммы НДС после оплаты с помощью банковской карты. Автор инициативы уточняет, что должен быть установлен ежемесячный лимит, подлежащий возврату НДС, чтобы избежать злоупотреблений.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания подобной системы возврата НДС на 10—20%, что позволило бы наиболее уязвимым категориям общества — пенсионерам и малоимущим — снизить свои расходы», — говорится в обращении.

Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выступила с инициативой введения продуктовых карточек для малоимущих. Также она предложила рассмотреть выделение социального питания или товаров первой необходимости. В Совфеде такое предложение не поддержали. Как отметил первый заместитель председателя комитета по социальной политике Валерий Рязанский, такая система «себя не оправдала и никогда не оправдает».