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Врач спрогнозировал рост заразности COVID-19 через пять-семь лет

Коронавирус через пять-семь лет будет более заразным, но будет давать меньше осложнений, сказал «РИА Новости» главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, все вирусы постоянно мутируют, в том числе коронавирусы, им нужно выжить, не убивая хозяина.

«Но у него [коронавируса] эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса», — сказал врач.

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Фото:Vadim Ghirda / AP

Он пояснил, что «со временем, через пять-семь лет», коронавирус видоизменится. «Она [коронавирусная инфекция] будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — отметил Тимаков.

Медик привел в качестве примера ситуацию в Великобритании, где был выявлен новый, более заразный, штамм COVID-19. «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет», — добавил он.

На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее существующего вируса. При этом пока нет данных, что новый штамм приводит к более тяжелому течению COVID-19, отмечал он. Новый штамм COVID-19 обнаружили еще в ряде стран.

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Государства начали закрывать транспортное сообщение с Великобританией. Россия решила приостановить авиасообщение с королевством с 22 декабря.

Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал новый вариант коронавирусной инфекции очередной мутацией, имеющей нейтральный характер. «Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер», — говорил он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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