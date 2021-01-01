Врач спрогнозировал рост заразности COVID-19 через пять-семь лет

Коронавирус через пять-семь лет будет более заразным, но будет давать меньше осложнений, сказал «РИА Новости» главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, все вирусы постоянно мутируют, в том числе коронавирусы, им нужно выжить, не убивая хозяина.

«Но у него [коронавируса] эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса», — сказал врач.

Он пояснил, что «со временем, через пять-семь лет», коронавирус видоизменится. «Она [коронавирусная инфекция] будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — отметил Тимаков.