Посол опроверг отправку российских военных в ЦАР после попытки переворота

В Центральноафриканской Республике, власти которой объявили о попытке государственного переворота, нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Министерства обороны в столице Банги, заявил «РИА Новости» посол в ЦАР Владимир Титоренко, комментируя сообщения об отправке российских военнослужащих в эту страну для оказания помощи.

«Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ [Совету Безопасности] ООН, так и всему мировому сообществу», — сказал Титоренко.

Еще 14 российских военных находятся в составе миротворческих сил ООН — Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР), уточнил дипломат.

Накануне газета Le Figaro написала, что Россия отправила в ЦАР «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР.