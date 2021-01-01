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Политика ,  
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Посол опроверг отправку российских военных в ЦАР после попытки переворота

В Центральноафриканской Республике, власти которой объявили о попытке государственного переворота, нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Министерства обороны в столице Банги, заявил «РИА Новости» посол в ЦАР Владимир Титоренко, комментируя сообщения об отправке российских военнослужащих в эту страну для оказания помощи.

«Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ [Совету Безопасности] ООН, так и всему мировому сообществу», — сказал Титоренко.

Еще 14 российских военных находятся в составе миротворческих сил ООН — Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР), уточнил дипломат.

Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе российских военных
Политика
Фото:Goran Tomasevic / Reuters

Накануне газета Le Figaro написала, что Россия отправила в ЦАР «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР.

«Россия направила несколько сотен человек из регулярной армии и тяжелую технику в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве», — заявил официальный представитель центральноафриканского правительства Анж Максим Казаги, не уточнив количества военных, их местонахождения и даты прибытия. По его словам, «несколько сотен солдат» прислала и Руанда.

27 декабря в ЦАР должны состояться президентские и парламентские выборы. Правительство обвинило в попытке переворота бывшего президента Франсуа Бозизе, свергнутого в 2013 году и не допущенного к предстоящим президентским выборам. В партии Бозизе отвергли эти обвинения.

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