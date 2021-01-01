В «Ростехе» заявили о витке недружественности в ответ на ограничения США

Государственная корпорация «Ростех», попавшая под торговые ограничения США, заявила, что это очередной виток недружественного отношения со стороны Вашингтона. Об этом РБК сказали в пресс-службе корпорации.

«Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше», — отметили там.

Министерстве торговли США 21 декабря опубликовало список более чем из 100 компаний и ведомств России и Китая, которые Вашингтон считает «конечными военными пользователями».

В него вошли вошли 45 российских организаций, в том числе госкорпорация «Ростех», Служба внешней разведки (СВР), Министерство обороны России, специальный летный отряд «Россия», холдинг «Вертолеты России», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ряд научных институтов госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» и др. Из-за ограничений эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.