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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов оценил уровень заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Фото: Анатолий Мальцев / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / ТАСС

В Санкт-Петербурге высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако он находится под контролем. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России-Санкт-Петербург».

«Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», — сказал Беглов, добавив, что эпидемические ограничения доказывают свою эффективность.

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Накануне комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что в городских больницах свободно 3,7% коек для пациентов с коронавирусом. Также Координационный совет 20 декабря опубликовал на сайте городской администрации информационную справку по противодействию эпидемии COVID-19 за 14–20 декабря. В документе говорилось, что число госпитализированных взрослых на 51-й неделе обновило исторический максимум, достигнув 6139 за неделю. По сравнению с 50-й неделей их количество выросло на 6,6%.

С начала пандемии в Петербурге выявили 204 565 (плюс 3752 за сутки) заболевших коронавирусом. Скончались от инфекции 6917 человек, выздоровели свыше 119 тыс.

19 декабря Александр Беглов объявил о начале вакцинации против коронавируса. По его словам, в городе заработают 70 прививочных пунктов. В первую очередь прививку сделают медикам, учителям, силовикам и тем, кто задействован в обеспечении жизнедеятельности города.

Санкт-Петербург Александр Беглов коронавирус
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