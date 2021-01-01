«Аэрофлот» отменил все рейсы в Великобританию на неделю

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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Великобританию после того, как Россия приостановила авиасообщение с этой страной. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Возврат стоимости авиабилетов будет произведен полностью, добавил он.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией в начале августа. «Аэрофлот» выполнял по два рейса в день из Москвы в Лондон. В понедельник, 21 декабря, в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 22 декабря полеты между Россией и Великобританией будут приостановлены.

Ограничение продолжит действовать в течение недели. В штабе пояснили, что соответствующее решение было принято после ухудшения эпидемиологической обстановки в королевстве, которое связано с появлением нового штамма коронавируса.