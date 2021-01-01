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Пандемия коронавируса ,  
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Актер Маковецкий ушел на изоляцию после положительного теста на COVID-19

Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Народный артист России Сергей Маковецкий находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19. Об этом сообщил РБК директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«У него все в порядке, он сидит дома, вторая неделя пошла. У него был положительный тест на коронавирус», — сказал Крок. По его словам, артист чувствует себя нормально, заболевание протекает бессимптомно.

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Маковецкому 62 года. Он окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. С 1980 года является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Он также играл в фильмах «Карнавальная ночь 2», «Живи и помни», «Утомленные солнцем 2», «Жмурки», сериалах «Тихий Дон» и «Зулейха открывает глаза».

Накануне СМИ сообщили о госпитализации с коронавирусом актера Сергея Шакурова. Его супруга РБК опровергла эту информацию. По словам Екатерины Шакуровой, актер переболел коронавирусом еще в сентябре.
 

актер коронавирус Театр имени Вахтангова новости
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