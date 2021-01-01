Псковский губернатор сообщил о состоянии после заражения COVID-19

Михаил Ведерников (Фото: pskov.ru)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о своем состоянии после обнаружения COVID-19. Об этом Ведерников заявил в своем видеообращении в Instagram.

«Двусторонняя пневмония, сильные приступы кашля, высокая температура, головные боли. Все это не проходит уже на протяжении недели. Удовольствие сомнительное», — описал губернатор свое самочувствие. При этом он отметил, что в целом его состояние удовлетворительное.

Ведерников рассказал, что находится на самоизоляции в Москве, поскольку там он почувствовал первые признаки недомогания. «Сдавал тест, вызывал врача. Надеюсь, что быстро справлюсь с заболеванием и в ближайшее время вернусь в полноценный рабочий график», — сказал губернатор.

О своем заболевании Ведерников сообщил 18 декабря. Тогда он пожаловался на двустороннюю пневмонию и высокую температуру. До этого, 15 декабря, Ведерников ушел на самоизоляцию, поскольку коронавирус обнаружили у нескольких человек, которые с ним контактировали.