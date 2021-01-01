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Пандемия коронавируса ,  
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Псковский губернатор сообщил об очагах COVID в музее и психинтернате

Территория Пушкиногорского музея-заповедника
Территория Пушкиногорского музея-заповедника (Фото: webpg / Facebook)

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram, что Роспотребнадзор выявил в регионе четыре очага коронавирусной инфекции.

«Это администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы и Первомайский психоневрологический интернат», — написал он в Instagram.

По словам Ведерникова, первые заболевшие COVID-19 появились еще в начале декабря, после этого «по цепочке заразились и другие сотрудники». Те, кто контактировал с больными, установлены.

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Накануне псковский губернатор рассказал, что сам заразился коронавирусом. «Опасения подтвердились: результат теста — положительный», — сообщил Ведерников в Instagram.

По его словам, у него двустороннее воспаление легких и держится высокая температура, состояние удовлетворительное. Ведерников рассказал, что продолжает работать удаленно.

За последние сутки в Псковской области выявлено 393 случая заболевания COVID-19, выздоровели 289, смертей не зафиксировано. С начала эпидемии в регионе обнаружили 18 434 случая заражения, 92 человека умерли, 9648 вылечились.

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Губернатор ограничил работу кафе и ресторанов, в том числе в гостиницах, в новогоднюю ночь, на Рождество и старый Новый год. Так, им запрещено оказывать услуги с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января, с 21:00 6 января до 6:00 7 января и с 21:00 13 января до 6:00 14 января. В другие дни заведениям общепита запрещено работать ночью — с 23:00 до 6:00. В регионе также запретили проводить корпоративы — как в кафе и ресторанах, так и в офисах. Запрет действует с 21 декабря по 10 января. Кроме того, ограничено число участников экскурсий в музеях, музеях-заповедниках и выставочных залах: на открытом воздухе группа не должна превышать десяти человек, в помещении в ней должно быть не более пяти.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Псковская область Михаил Ведерников коронавирус
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