Псковский губернатор сообщил об очагах COVID в музее и психинтернате
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram, что Роспотребнадзор выявил в регионе четыре очага коронавирусной инфекции.
«Это администрация Порховского района, Пушкиногорский музей-заповедник, Пустошкинский филиал Новосокольнической межрайонной больницы и Первомайский психоневрологический интернат», — написал он в Instagram.
По словам Ведерникова, первые заболевшие COVID-19 появились еще в начале декабря, после этого «по цепочке заразились и другие сотрудники». Те, кто контактировал с больными, установлены.
Накануне псковский губернатор рассказал, что сам заразился коронавирусом. «Опасения подтвердились: результат теста — положительный», — сообщил Ведерников в Instagram.