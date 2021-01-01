Псковский губернатор сообщил об очагах COVID в музее и психинтернате

По его словам, у него двустороннее воспаление легких и держится высокая температура, состояние удовлетворительное. Ведерников рассказал, что продолжает работать удаленно.

За последние сутки в Псковской области выявлено 393 случая заболевания COVID-19, выздоровели 289, смертей не зафиксировано. С начала эпидемии в регионе обнаружили 18 434 случая заражения, 92 человека умерли, 9648 вылечились.

Губернатор ограничил работу кафе и ресторанов, в том числе в гостиницах, в новогоднюю ночь, на Рождество и старый Новый год. Так, им запрещено оказывать услуги с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января, с 21:00 6 января до 6:00 7 января и с 21:00 13 января до 6:00 14 января. В другие дни заведениям общепита запрещено работать ночью — с 23:00 до 6:00. В регионе также запретили проводить корпоративы — как в кафе и ресторанах, так и в офисах. Запрет действует с 21 декабря по 10 января. Кроме того, ограничено число участников экскурсий в музеях, музеях-заповедниках и выставочных залах: на открытом воздухе группа не должна превышать десяти человек, в помещении в ней должно быть не более пяти.