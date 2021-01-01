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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Сеула запретили гражданам собираться компаниями более пяти человек

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Власти Сеула решили запретить гражданам собираться компаниями в пять и более человек с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление официальных лиц.

Мера будет действовать до 3 января. Собрания, пикники, новогодние вечеринки, дни рождения, семейные праздники запрещены. При этом власти разрешают проводить свадьбы и похороны с участием до 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции.

Мера будет действовать во всем столичном регионе, куда входят Сеул, Инчхон и Кёнгидо.

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Общество
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

В середине ноября в Минздраве Южной Кореи сообщил о третьей волне коронавируса в Сеуле. В связи с этим премьер-министр страны Чон Се Гюн попросил граждан воздержаться от проведения общественных мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.

Согласно последним данным Минздрава Южной Кореи, за весь период распространения заболевания коронавирусом заразились почти 50,6 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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