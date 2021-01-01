Минздрав Южной Кореи сообщил о третьей волне коронавируса в Сеуле

Сеул, Южная Корея (Фото: Heo Ran / Reuters)

В Сеульском столичном регионе, куда входят Сеул, Инчхон и Кёнгидо, началась третья волна коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения страны Юн Тхэ Хо, передает The Korea Herald.

«Мы считаем, что в настоящее время идет третья волна распространения инфекции в столичном регионе. Ранее такие вспышки заболеваемости наблюдались в феврале-марте и августе», — пояснил он.

В связи с этим премьер-министр страны Чон Се Гюн попросил граждан воздержаться от проведения общественных мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.

По данным издания, вот уже несколько дней в стране суточный прирост заболеваемости составляет более 300 новых случаев.