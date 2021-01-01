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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Южной Кореи сообщил о третьей волне коронавируса в Сеуле

Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея (Фото: Heo Ran / Reuters)

В Сеульском столичном регионе, куда входят Сеул, Инчхон и Кёнгидо, началась третья волна коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения и социального обеспечения страны Юн Тхэ Хо, передает The Korea Herald.

«Мы считаем, что в настоящее время идет третья волна распространения инфекции в столичном регионе. Ранее такие вспышки заболеваемости наблюдались в феврале-марте и августе», — пояснил он.

В связи с этим премьер-министр страны Чон Се Гюн попросил граждан воздержаться от проведения общественных мероприятий, в том числе и на открытом воздухе.

РФПИ договорился о производстве 150 млн доз «Спутник V» в Южной Корее
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

По данным издания, вот уже несколько дней в стране суточный прирост заболеваемости составляет более 300 новых случаев.

По информации Минздрава, за минувшие сутки в республики заболели 363 человека, в Сеуле — 127. Всего за время пандемии в Южной Корее COVID-19 был обнаружен у более 30 тыс. человек.

Чтобы снизить уровень заболеваемости, власти ввели ограничительные меры. В столичном регионе граждане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Запрещены такие массовые мероприятия, как фестивали, с участием более 100 человек. Собрания численностью от 500 человек разрешены при согласовании с властями с соблюдением социальной дистанции.

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Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился с южнокорейской компанией GL Rapha о производстве более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории республики. Производство препарата начнется в декабре 2020 года.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Южная Корея Сеул COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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