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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о необычном последствии COVID-19 у женщин

Заболевание коронавирусной инфекцией у женщин может привести к ранней менопаузе. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Как пишет издание, одними из жертв такого поворота болезни стали 46-летняя Дон Найт и 47-летняя шотландка Анна Мари Грив. Вначале женщины столкнулись с симптомами, похожими на заражение коронавирусом. У них появился сильный кашель, одышка, Мари Грив потеряла обоняние и вкус. По сообщению газеты, на заболевание COVID-19 указывала только симптоматика, обе они не проходили тестирование.

Симптомы коронавируса сохранялись у женщин дольше обычного времени. Позже у них пропали месячные. Медицинские анализы Найт показали, что она миновала менопаузу.

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Средний возраст женщин, у которых наступает менопауза, отмечает газета, в Великобритании равен 51 году. По сообщению Daily Mail, на нарушение менструального цикла после COVID-19 также пожаловались «сотни других женщин» в социальных сетях.

Британский терапевт и специалист по менопаузе доктор Луиза Ньюсон пояснила, что некоторые симптомы затяжного COVID-19, как головокружение и повышенная усталость, схожим с симптомами коронавирусной инфекции. По словам эксперта, чаще всего течение COVID-19 затягивается у пожилых старше 50 лет, поэтому одновременно с последствиями коронавируса они могут ощущать симптомы менопаузы.

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«Нам нужно выяснить, нормальная ли это менопауза, которая просто совпадает с коронавирусом, или сам коронавирус вызывает проблемы с яичниками, где вырабатываются гормоны», — отметила доктор.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова говорила, что женщины репродуктивного возраста менее уязвимы для коронавируса благодаря высокой защищенности, предусмотренной природой. По ее словам, мировая статистика показывает, что мужчины более подвержены заболеванию коронавирусом.

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Источник: JHU
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