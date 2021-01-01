СМИ узнали о необычном последствии COVID-19 у женщин

Заболевание коронавирусной инфекцией у женщин может привести к ранней менопаузе. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Как пишет издание, одними из жертв такого поворота болезни стали 46-летняя Дон Найт и 47-летняя шотландка Анна Мари Грив. Вначале женщины столкнулись с симптомами, похожими на заражение коронавирусом. У них появился сильный кашель, одышка, Мари Грив потеряла обоняние и вкус. По сообщению газеты, на заболевание COVID-19 указывала только симптоматика, обе они не проходили тестирование.

Симптомы коронавируса сохранялись у женщин дольше обычного времени. Позже у них пропали месячные. Медицинские анализы Найт показали, что она миновала менопаузу.

Средний возраст женщин, у которых наступает менопауза, отмечает газета, в Великобритании равен 51 году. По сообщению Daily Mail, на нарушение менструального цикла после COVID-19 также пожаловались «сотни других женщин» в социальных сетях.