Нарышкин сообщил о личном столкновении с предательством в разведке

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что когда-то сам столкнулся с предательством на службе. Он отметил, что это всегда является тяжелым ударом. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«В моей личной профессиональной карьере на моем пути тоже встретился предатель. Но одно успокаивает, что эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — рассказал он. Подробности директор не стал уточнять, пояснив, что предатель этого недостоин.

По словам Нарышкина, каждый случай предательства становится очень тяжелым и неприятным ударом. Подобные примеры тщательно анализируют, чтобы выяснить причины.

Среди таковых глава СВР перечислил недосмотр при приеме в разведку и первом прохождении службы. «Не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят вот к такому», — указал Нарышкин. Он отметил, что к предательству сотрудника могут подтолкнуть и его личностные изменения за время работы или обстоятельства, в которых он оказался.