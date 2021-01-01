Жители Лондона устремились из города перед локдауном на Рождество

Фото: Stefan Rousseau / PA / AP

Многие лондонцы в преддверии Рождества решили покинуть город после ужесточения ограничений из-за коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обвинил людей в безответственности, сообщает Sky News.

«Огромное количество людей» скопились на железнодорожных вокзалах Лондона, пытаясь уехать из города, где был объявлен новый, четвертый, уровень ограничений. С вокзалов Сент-Панкрас, Паддингтон, Кингс-Кросс и Юстон отправлялись переполненные поезда. Власти усилили патруль на станциях, чтобы предотвратить массовый отъезд горожан, и пригрозили штрафами.

Власти призывают лондонцев оставаться дома.

«Это совершенно безответственное поведение, главный санитарный врач [Крис Уитти] абсолютно ясно дал понять, что люди должны распаковывать свои чемоданы», — заявил глава Минздрава.