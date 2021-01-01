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Пандемия коронавируса ,  
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Жители Лондона устремились из города перед локдауном на Рождество

Фото: Stefan Rousseau / PA / AP
Фото: Stefan Rousseau / PA / AP

Многие лондонцы в преддверии Рождества решили покинуть город после ужесточения ограничений из-за коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок обвинил людей в безответственности, сообщает Sky News.

«Огромное количество людей» скопились на железнодорожных вокзалах Лондона, пытаясь уехать из города, где был объявлен новый, четвертый, уровень ограничений. С вокзалов Сент-Панкрас, Паддингтон, Кингс-Кросс и Юстон отправлялись переполненные поезда. Власти усилили патруль на станциях, чтобы предотвратить массовый отъезд горожан, и пригрозили штрафами.

Власти призывают лондонцев оставаться дома.

«Это совершенно безответственное поведение, главный санитарный врач [Крис Уитти] абсолютно ясно дал понять, что люди должны распаковывать свои чемоданы», — заявил глава Минздрава.

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Фото:Toby Melville / Reuters

Накануне премьер-министр Борис Джонсон объявил об ужесточении ограничительных мер против распространения COVID-19 в Лондоне и нескольких регионах юго-восточной Англии. В частности, речь идет о запрете встреч на Рождество, встречаться разрешено лишь с одним посторонним человеком и только на свежем воздухе. Также среди мер — закрытие непродовольственных магазинов, спортзалов и парикмахерских. Жители должны будут не покидать дома без необходимости. Запрещены въезд и выезд из зоны с четвертым уровнем ограничений. Новые меры против COVID-19 начали действовать с воскресенья, 20 декабря, и продлятся не менее двух недель.

В Великобритании выявлен новый, более заразный, штамм коронавируса. По словам британского премьера, он может быть на 70% более заразен, чем ранее известные штаммы.

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