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Протесты в Белоруссии ,  
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Милиция Минска сообщила о задержании на акциях около 100 человек

Фото: Onliner.by
Фото: Onliner.by

Сотрудники милиции Минска задержали около 100 участников несанкционированных массовых мероприятий. Об этом ГУВД Мингорисполкома сообщило в своем Instagram.

20 декабря в разных районах столицы Белоруссии «попытались собраться небольшие группы граждан» с «незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы», говорится в сообщении.

Собравшихся неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, «наиболее активных лиц» задержали.

В Минске на акциях протеста задержали более 300 человек
Общество
Фото:AP

Правозащитный центр «Весна», в свою очередь, сообщает, что на маршах в Минске и других городах задержаны не менее 69 человек.

В Белоруссии в воскресенье прошли «Марши народного трибунала». Люди проходили по улицам колонной и выстраивались в «цепи солидарности». Утром в столицу стянули спецтехнику, в том числе водометы.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты. Граждане недовольны переизбранием президента Александра Лукашенко. По мнению оппозиции, результаты президентских выборов были сфальсифицированы, их должна была выиграть соперница главы государства Светлана Тихановская. Лукашенко утверждает, что выборы были честными, а протестующими руководят из-за рубежа. Москва признала Лукашенко легитимным президентом.

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