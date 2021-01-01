Милиция Минска сообщила о задержании на акциях около 100 человек

В Белоруссии в воскресенье прошли «Марши народного трибунала». Люди проходили по улицам колонной и выстраивались в «цепи солидарности». Утром в столицу стянули спецтехнику, в том числе водометы.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты. Граждане недовольны переизбранием президента Александра Лукашенко. По мнению оппозиции, результаты президентских выборов были сфальсифицированы, их должна была выиграть соперница главы государства Светлана Тихановская. Лукашенко утверждает, что выборы были честными, а протестующими руководят из-за рубежа. Москва признала Лукашенко легитимным президентом.