Милиция Минска сообщила о задержании на акциях около 100 человек
Сотрудники милиции Минска задержали около 100 участников несанкционированных массовых мероприятий. Об этом ГУВД Мингорисполкома сообщило в своем Instagram.
20 декабря в разных районах столицы Белоруссии «попытались собраться небольшие группы граждан» с «незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы», говорится в сообщении.
Собравшихся неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, «наиболее активных лиц» задержали.
Правозащитный центр «Весна», в свою очередь, сообщает, что на маршах в Минске и других городах задержаны не менее 69 человек.