В Подмосковье третий день подряд выявили рекордное число зараженных COVID

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В Московской области за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 1539 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это рекордный суточный прирост заболевших в Подмосковье. Накануне был зарегистрирован еще один максимум — 1514 зараженных, а до этого — 1485.

Всего за сутки коронавирус выявили у 28 948 жителей России. Больше всего случаев заражения было зафиксировано в Москве (7263) и Санкт-Петербурге (3759).

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти региона продлили антикоронавирусные ограничительные меры до 12 января 2021 года. Так, в Подмосковье закрыты для посещения все вузы и колледжи, заблокированы социальные карты студентов, запрещены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также закрыты для посещения все музеи. Кроме того, правительство Московской области обязало всех граждан предъявлять тест на коронавирус в гостиницах и местах общественного питания.