Россияне увидят «великое соединение» Юпитера и Сатурна
«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — рассказал он.
При этом ученый пояснил, что расстояние между планетами при этом будет насчитывать 750 млн км.
В момент события яркость Юпитера будет составлять минус 1,9 звездной величины (безразмерная числовая характеристика яркости объекта по отношению к видимой площади), а Сатурна — плюс 0,8. В Москве планеты будут видны с 17:35 до 18:30. Они будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе. Однако лучше всего соединение будет видно для жителей южных регионов России. Там планеты будут будут выше над горизонтом.