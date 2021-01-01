Россияне увидят «великое соединение» Юпитера и Сатурна

В последний раз аналогичное сближение планет произошло в 1226 году, а следующее подобное событие ожидается в 2080-м

Вечером 21 декабря на небе можно будет увидеть «великое соединение» самых больших планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна. С Земли это явление будет выглядеть как яркая двойная звезда. Об этом сообщил астроном Александр Якушев, передает «РИА Новости»

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — рассказал он.

При этом ученый пояснил, что расстояние между планетами при этом будет насчитывать 750 млн км.

В момент события яркость Юпитера будет составлять минус 1,9 звездной величины (безразмерная числовая характеристика яркости объекта по отношению к видимой площади), а Сатурна — плюс 0,8. В Москве планеты будут видны с 17:35 до 18:30. Они будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе. Однако лучше всего соединение будет видно для жителей южных регионов России. Там планеты будут будут выше над горизонтом.