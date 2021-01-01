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Россияне увидят «великое соединение» Юпитера и Сатурна

В последний раз аналогичное сближение планет произошло в 1226 году, а следующее подобное событие ожидается в 2080-м
Вечером 21 декабря на небе можно будет увидеть «великое соединение» самых больших планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна. С Земли это явление будет выглядеть как яркая двойная звезда. Об этом сообщил астроном Александр Якушев, передает «РИА Новости».

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — рассказал он.

При этом ученый пояснил, что расстояние между планетами при этом будет насчитывать 750 млн км.

Затмение 14 декабря и корона Солнца. Фоторепортаж
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В момент события яркость Юпитера будет составлять минус 1,9 звездной величины (безразмерная числовая характеристика яркости объекта по отношению к видимой площади), а Сатурна — плюс 0,8. В Москве планеты будут видны с 17:35 до 18:30. Они будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе. Однако лучше всего соединение будет видно для жителей южных регионов России. Там планеты будут будут выше над горизонтом.

Астроном рекомендовал наблюдать за соединением в бинокль или телескоп. В бинокль, помимо самих планет, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Каллисто, Ио, Ганимед и Европа. А в телескоп удастся разглядеть даже кольца Сатурна.

В последний раз аналогичное сближение Сатурна и Юпитера произошло 4 марта 1226 года. Тогда расстояние между ними составило 3,5 уголовных минуты. В следующий раз это произойдет 15 марта 2080. Как и в этот раз, планеты будут разделять шесть угловых мнут.

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14 декабря произошло полное солнечное затмение. Жители Чили и севера Аргентины могли наблюдать полную фазу астрономического явления. Для них также была видна «солнечная корона». Однако в России увидеть затмение вживую не удалось.

Автор
Екатерина Митрохина
Сатурн Юпитер астрономия
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Затмение 14 декабря и корона Солнца. Фоторепортаж
Общество
Спутник снял лунную тень на поверхности Земли в ходе солнечного затмения
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