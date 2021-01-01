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Прокурор Якутии Олег Нарковский умер после тяжелой болезни

Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский умер в возрасте 53 лет после тяжелого заболевания. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что Нарковский был профессионалом, которой внес «достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка» в Якутии. Свой пост он занимал с июня 2019 года.

Как сообщает издание SakhaNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Нарковский страдал онкологическим заболеванием. В момент смерти он находился в Красноярске. По данным газеты «Красноярский рабочий», прокурор скончался в одной из онкологических клиник города, в которой он проходил лечение.

Якутия прокурор умер
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