Умер писатель Арбитман, по чьей книге сняли «Досье детектива Дубровского»

Роман Арбитман (Лев Гурский) (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

В Саратове на 59-м году жизни умер российский писатель и публицист Роман Арбитман. Об этом РБК сообщил его друг, публицист и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Смерть наступила в ковидном госпитале. Я с Романом все время переписывался, мы давно были знакомы, очень дружили. <…> Он был очень добрый, умный, веселый. С ним общаться было одно удовольствие. Замечательный критик, исследователь зарубежной и отечественной фантастики. Писал, наверное, лучшие статьи о фантастике», — рассказал он.

О смерти Арбитмана также сообщил критик Александр Архангельский.

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