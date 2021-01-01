Пандемия коронавируса , 19 дек, 14:17
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Умер писатель Арбитман, по чьей книге сняли «Досье детектива Дубровского»
Роман Арбитман (Лев Гурский)
«Смерть наступила в ковидном госпитале. Я с Романом все время переписывался, мы давно были знакомы, очень дружили. <…> Он был очень добрый, умный, веселый. С ним общаться было одно удовольствие. Замечательный критик, исследователь зарубежной и отечественной фантастики. Писал, наверное, лучшие статьи о фантастике», — рассказал он.
О смерти Арбитмана также сообщил критик Александр Архангельский.
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