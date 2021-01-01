В Мордовии арестовали подозреваемого в истязании детей священника

В Мордовии суд арестовал мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней). По данным СК, он в 2005 и 2012 годах совершил «преступления, посягающие на половую неприкосновенность» приемной дочери. Ей в то время было шесть и тринадцать лет соответственно.

Помимо этого, мужчину и его супругу подозревают в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч.2 ст.117 УК, ст.156 УК). По версии следствия, шестерым детям систематически наносились побои, им не давали есть и спать.

Обвиняемого задержали накануне. Как сообщал источник РБК в правоохранительных органах, речь идет об иерее Сергии Смолякове. О его задержании также писали издание «Столица С» и «РИА Новости».