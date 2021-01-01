Кудрин сообщил о получении второго отрицательного теста на COVID-19

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, заразившийся коронавирусом в начале декабря, сообщил в своем Twitter, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.

«Вчера получил второй отрицательный тест», — написал он в Twitter.

По словам Кудрина, он пока продолжает работать удаленно. Глава Счетной палаты поблагодарил всех за добрые пожелания и попросил беречь себя.

2 декабря Кудрин сообщил у себя в Twitter, что заболел COVID-19. Он рассказал, что болезнь пока протекает «сносно» и что изолировался и лечится.