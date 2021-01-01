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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан выразил соболезнования Шойгу после гибели сапера в Карабахе

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования российскому коллеге генералу Сергею Шойгу в связи с гибелью офицера в Нагорном Карабахе при разминировании местности, сообщает Министерство обороны республики в Telegram.

В письме Шойгу азербайджанский министр сообщил, что «глубоко опечален» сообщением о гибели российского военного в окрестностях города Шуша (Шуши).

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«От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. Вместе с вами скорбим по поводу произошедшей трагедии», — говорится в сообщении.

Как рассказали в российском Минобороны, 17 декабря на участке дороги в окрестностях Шуши при разминировании произошел взрыв, в результате сапер Международного противоминного центра получил тяжелое ранение, от которого впоследствии умер.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках мирного соглашения, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией. В середине декабря в российском военном ведомстве сообщали, что военнослужащие разминировали более 150 га в регионе и около 32 км дорог, а также обнаружили и обезвредили более 4,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Азербайджан Минобороны Сергей Шойгу сапер Нагорный Карабах
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