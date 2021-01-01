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Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой после заседания СПЧ

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с российским лидером. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин. Наталья Ивановна, слушаю», — сказал глава государства.

Путин поручил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края
Политика
<p>Владимир Путин</p>

По словам президента, Наталья Донскова оказалась медиком, участником боев под Сталинградом, на Курской дуге. Он отметил, что женщина дошла до Берлина.

«Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек», — добавил президент.

О желании пенсионерки в ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) президенту сообщила член СПЧ Галина Осокина. По ее словам, пенсионерка не оставила свой контактный номер. На что Путин попросил руководителей ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края.

Владимир Путин СПЧ пенсионерка
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