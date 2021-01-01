Путин созвонился с 97-летней пенсионеркой после заседания СПЧ

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с российским лидером. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин. Наталья Ивановна, слушаю», — сказал глава государства.

По словам президента, Наталья Донскова оказалась медиком, участником боев под Сталинградом, на Курской дуге. Он отметил, что женщина дошла до Берлина.

«Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек», — добавил президент.