Ученые усомнились в данных о связи СДВГ и риска заболеть COVID

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Прямой связи между синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) и коронавирусом нет. Об этом РБК заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Вознесенский сообщил об отсутствии данных о том, что у больных СДВГ коронавирус протекает как-то иначе, чем у других. «По поводу сложностей с ношением масок у людей с СДВГ — действовать надо как и с любым другим членом общества. Объяснять, разговаривать, просить выполнять простые рекомендации», — сказал он.

«Люди пытаются сопоставить СДВГ и коронавирус, лишай и коронавирус и так далее. <...> Порой результат имеет не очень важное значение, а его в связи с коронавирусом публикуют, это создает «информационный шум», — сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Аграновский также заявил, что результаты исследования о связи между коронавирусом и СДВГ не кажутся ему «магистральными», «корреляции можно вывести самые разные». По словам вирусолога, проблемой надо заниматься, но не в контексте эпидемии.

Аграновский скептически отнесся к заявлению о том, что больным СДВГ тяжелее дается ношение маски. «У нас многие люди и не страдающие дефицитом внимания, более того — испытывающие избыточное внимание со стороны общества, иногда не носят маски. Те, кто решил, что маска ковид-диссидентства подходит им больше, чем маска из марли», — сказал он.