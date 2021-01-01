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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые усомнились в данных о связи СДВГ и риска заболеть COVID

Фото: Daniel Cole / AP
Фото: Daniel Cole / AP

Прямой связи между синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) и коронавирусом нет. Об этом РБК заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Вознесенский сообщил об отсутствии данных о том, что у больных СДВГ коронавирус протекает как-то иначе, чем у других. «По поводу сложностей с ношением масок у людей с СДВГ — действовать надо как и с любым другим членом общества. Объяснять, разговаривать, просить выполнять простые рекомендации», — сказал он.

«Люди пытаются сопоставить СДВГ и коронавирус, лишай и коронавирус и так далее. <...> Порой результат имеет не очень важное значение, а его в связи с коронавирусом публикуют, это создает «информационный шум», — сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Аграновский также заявил, что результаты исследования о связи между коронавирусом и СДВГ не кажутся ему «магистральными», «корреляции можно вывести самые разные». По словам вирусолога, проблемой надо заниматься, но не в контексте эпидемии.

Аграновский скептически отнесся к заявлению о том, что больным СДВГ тяжелее дается ношение маски. «У нас многие люди и не страдающие дефицитом внимания, более того — испытывающие избыточное внимание со стороны общества, иногда не носят маски. Те, кто решил, что маска ковид-диссидентства подходит им больше, чем маска из марли», — сказал он.

При заражении коронавирусом тем, у кого есть иные хронические заболевания, включая СДВГ, следует продолжать обычное, фоновое лечение. Так считает инфекционист, доктор медицинских наук доктор Николай Малышев. При этом эксперт назвал статистику преувеличенной.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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«Надо смотреть сколько таких людей, сколько из них заражается. Это очень большая работа. Тема не очень изучена, над объективными данными еще надо работать», — сказал Малышев. Эксперт призвал людей с СДВГ и других людей соблюдать меры безопасности и профилактики. «Окружающие, родственники должны помогать им в этом, вести просветительскую работу», — добавил он.

Ранее завотдела проактивной медицины больничной кассы (системы поликлиник) «Леумит» Евгений Мерзон рассказал «РИА Новости» о результатах исследования, согласно которому пациенты с СДВГ, не получающие терапию, на 65% чаще заражаются коронавирусом. Кроме того, по словам врача, в период пандемии закрыты школы, поэтому зачастую детям просто перестают давать лекарства.

«Дети с СДВГ должны получать лечение — фармакологическое, психологическое или поведенческое — постоянно. И думать, что раз нет временно школы, то можно терапию прекратить, — это неправильно», — считает Мерзон.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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