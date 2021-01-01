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Политика ,  
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Американская авиабаза в Афганистане попала под ракетный обстрел

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Возле афганского населенного пункта Баграм в провинции Парван четыре ракеты нанесли удар по авиабазе ВВС США. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахида Шахкара.

По его словам, инцидент произошел в 6:30 по местному времени (5:00 мск). Полиция обнаружила десять ракет BM-12, которые располагались на небольшой платформе. Сотрудникам правоохранительным органов удалось предотврати запуск шести из них.

Как сообщает издание Pajwok, в НАТО подтвердили данный инцидент и добавили, что пострадавших в результате атаки нет. Аэродром базы также остался неповрежденным.

СМИ узнали о боевой готовности войск США на Ближнем Востоке
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Фото:Hoshang Hashimi / AP

11 декабря СМИ сообщили, что военные США приведены в боевую готовность из-за возможных атак со стороны иранских ополченцев на фоне вывода части американских военных из Ирака и Афганистана. Незадолго до этого в Вашингтоне также заявили, что ожидают атак со стороны Ирана.

О том, что США намерены сократить свое военное присутствие в Афганистане и Ираке, стало известно еще в ноябре этого года. С тех пор контингент в Афганистане сократился на 4,5 тыс. военных.

США Афганистан
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