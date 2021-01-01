За сутки в Москве от COVID вылечились более 5,9 тыс. человек

За прошедшие сутки от коронавируса в Москве вылечились 5925 пациентов, передает оперативный штаб.

Всего количество выздоровевших увеличилось до 562 953 человек. Накануне в столице вылечился 5821 пациент.

За весь период пандемии коронавирус обнаружили у 2,79 млн россиян. 18 декабря оперативный штаб сообщил о 28 552 инфицированных, из них 6937 — в Москве.

Накануне оперативный штаб сообщил о 74 новых смертях из-за COVID-19 в Москве. Всего от коронавируса в столице скончались 10 317 человек, по данным штаба. Всего в стране от болезни умерли 47,7 тыс. человек.