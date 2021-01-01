В Москве вылечились еще 5,8 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечился 5821 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 557 028 человек.

По данным оперативного штаба на 17 декабря, с начала эпидемии в столице зафиксировали более 715 тыс. случаев заражения, умерли от коронавируса свыше 10 тыс. человек.

В начале декабря в Москве приступили к вакцинации жителей против коронавируса. В первую очередь прививку получат медики, учителя и социальные работники. Запись на прививку также открыта для работников культуры, торговли, сферы услуг и сотрудников многофункциональных центров. С 21 декабря вакцинация будет доступна работникам сферы промышленности, транспорта и СМИ.