В ЕС заявили о необходимости найти баланс с Турцией и Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу не удасться установить безопасность и стабильность в регионе без выстраивания взаимоотношений с Турцией и Россией. Об этом говорится в блоге Борреля на сайте ЕС.

«Европейский Союз не сможет добиться стабильности на континенте, если он не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — указал он.

По словам дипломата, во многих случаях действия Турции и ее цели не соответствуют методам и политике ЕС. Боррель отметил, что улучшение взаимоотношений Евросоюза с этим государством не только укрепит безопасность в Европе, но и пойдет на пользу самой Турции. «ЕС протягивает руку Турции, надеясь, что она ухватится за нее», — сообщил Боррель.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция ждет от Европейского союза не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в этой организации. Евросовет расширил санкции против Турции после ее отказа прекращать буровые работы в Восточном Средиземноморье.