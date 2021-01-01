Президент Чили заплатит $3,5 тыс. за отсутствие маски на пляже

Президента Чили Себастьяна Пиньера оштрафовали на 3500 долларов из-за селфи с прохожим на пляже без медицинской маски. Об этом сообщает Reuters.

Фотография распространилась в социальных сетях в начале декабря. На ней президент и женщина, попросившая о снимке, стоят вплотную, защитных средств нет на обоих. Пиньер уже извинился за инцидент.

Общее число зараженных в Чили, по данным Минздрава страны, достигло 581 135 человек. В государстве введено чрезвычайное положение, действует комендантский час. Необходимо носить медицинскую маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию не менее метра.

В начале декабря бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тыс. крон (более 10 тыс. руб.) за то, что его маска не прикрывала рот и нос. На праздновании годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в центре Праги Клаус носил маску на подбородке и отказался подчиниться полиции, которая попросила надеть ее правильно.