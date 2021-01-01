Бывшего главу Чехии оштрафовали за неправильное ношение маски

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тыс. крон (более 10 тыс. руб.) за то, что его маска не прикрывала рот и нос. Об этом сообщило Чешское телевидение.

По словам журналистов, 17 ноября на праздновании годовщины антикоммунистической «бархатной революции» в центре Праги Клаус носил маску на подбородке. Полицейские заметили это и потребовали, чтобы экс-президент надел маску правильно, однако он отказался это сделать. Тогда его отвели в отделение полиции, где был составлен протокол о правонарушении.

Аналогичные штрафы также получили экс-глава Минздрава Чехии Роман Примула и бывший первый заместитель главы партии ANO Ярослав Фалтынек. В конце октября они посетили ресторан, который, согласно правилам введенного в стране режима ЧС, не должен был работать. Кроме того, при выходе из заведения оба политика были без масок. В связи с этим Примула был снят с поста министра здравоохранения, а Фалтынек понижен до заместителя главы ANO.

В ноябре Чехия стала мировым лидером по числу смертей от COVID-19 при пересчете на 100 тыс. человек. Однако, благодаря строгим ограничительным мерам, уровень заболеваемости снизился. По данным Министерства здравоохранения Чехии, сейчас в стране зарегистрировано более 59 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них более 4 тыс. человек госпитализированы. Всего за время пандемии в стране COVID-19 заразились свыше 546 тыс. человек, умерли — 8902 человека.