Конгресс США одобрил временный бюджет для предотвращения шатдауна

Конгресс США одобрил законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства до 20 декабря. Об этом сообщает CNBC.

Теперь его должен рассмотреть президент страны Дональд Трамп. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности правительства истекает 19 декабря по американскому времени.

Если президент не успеет утвердить законопроект, это может привести к новому шатдауну. «Это то, что мы должны сделать, чтобы правительство продолжало работать. Но мы не должны верить, притворяться или представлять, что именно так мы должны вести дела», — комментировал прежде подобные меры лидер большинства в палате представителей Стен Хойер.

Последний раз работа правительства США таким образом вынужденно приостанавливалась в 2018 году. Тогда госслужащие ушли во внеплановый отпуск на 35 дней, а американская экономика потеряла $11 млрд.