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Трамп продлил финансирование правительства США на неделю

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства до 18 декабря. Об этом сообщает CNBC.

Ранее соответствующий законопроект поддержали Конгресс и Сенат США. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности правительства истекал 11 декабря.

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Фото:Samuel Corum / Getty Images

Если бы инициативу не утвердили, это могло бы привести к новому шатдауну. «Это то, что мы должны сделать, чтобы правительство продолжало работать. Но мы не должны верить, притворяться или представлять, что именно так мы должны вести дела», — комментировал ситуацию лидер большинства в палате представителей Стен Хойер.

Последний раз работа правительства таким образом вынужденно приостанавливалась в 2018 году. Тогда госслужащие ушли во внеплановый отпуск на 35 дней. В результате американская экономика потеряла $11 млрд.

Дональд Трамп финансирование США
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