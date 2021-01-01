На Ставрополье задержали полицейского по подозрению в убийстве

В Ставропольском крае задержали сотрудника регионального главка МВД, его подозревают в убийстве пропавшего мужчины. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

«По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — уточняется в сообщении.

Как пояснили в МВД, 12 декабря в полицию краевого центра обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своего сына 1990 года рождения. Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли 17 декабря в лесу на выезде из Ставрополя.

Подозреваемый в убийстве работает в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по краю. Его задержали оперативники подразделения собственной безопасности и уголовного розыска регионального главка.