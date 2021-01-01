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На Ставрополье задержали полицейского по подозрению в убийстве

В Ставропольском крае задержали сотрудника регионального главка МВД, его подозревают в убийстве пропавшего мужчины. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

«По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — уточняется в сообщении.

Как пояснили в МВД, 12 декабря в полицию краевого центра обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своего сына 1990 года рождения. Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли 17 декабря в лесу на выезде из Ставрополя.

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Подозреваемый в убийстве работает в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по краю. Его задержали оперативники подразделения собственной безопасности и уголовного розыска регионального главка.

В июне в Вокруте задержали сотрудника городского отдела полиции, подозреваемого в убийстве двух коллег. Тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД. По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве.

Ставрополье МВД убийство
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