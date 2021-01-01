Глава попавших в черный список США компаний оценил эффект от санкций

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Генеральный директор компаний «Совтест комп» и «Космос комплект» Ильяс Сабиров заявил РБК, что ему непонятны причины решения Минторга США внести его и указанные компании в черный список.

По словам Сабирова, ему не поступали запросы от Министерства торговли США. «Мы прекратили работу с американскими компаниями в 2014 году в связи с вводом ограничений на поставку элементной базы для космических аппаратов», — сказал он.

«В свое время мы получили статус брокера стратегической продукции США, добились полнокровной лицензии Госдепа на локализацию производства радиационно-стойких микросхем для нужд Минобороны, «Росатома» и «Роскосмоса». Данная лицензия действует до 2021 года. Решение Минторга США ставит точку на перспективе дальнейшего продвижения этого взаимовыгодного сотрудничества», — резюмировал Сабиров.

Ранее Минторг США внес в черный список «Космос комплект» и «Совтест комп», а также самого Сабирова. В Вашингтоне считают, что через болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EOOD (MTIG), против которой были введены санкции, они без необходимых лицензий покупали радиационно стойкие детали, а также чувствительные электронные компоненты из США. Американские компании не смогут покупать товары у компаний из черного списка без специального разрешения.